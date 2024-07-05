На матчі Євро-2024 вивісили провокативний банер щодо передачі літаків Україні

На матчі 1/4 фіналу Євро-2024 між Португалією та Францією вивісили провокативний банер, який пов'язаний з допомогою Україні.

На трибуні французьких фанатів з'явився банер з літаком, який зображений у вигляді труни, на фоні прапора Франції та надписом "Міражі для України". Напередодні літак у такому вигляді намалював відомий сатиричний журнал Шарлі Ебдо.

Наприкінці першої половини гри банер було прибрано.

Міраж — це винищувач, який президент Франції Емануель Макрон обіцяв передати Україні. Також для підготовки керування "Mirage 2000-5" Франція організує шестимісячні курси підготовки льотчиків.

Після першого тайму Португалія та Франція голів не забивали. Чемпіон проводить для вас текстовий онлайн поєдинку.