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Фоден повернувся у розташування збірної Англії

— 28 червня, 01:05
Фоден повернувся у розташування збірної Англії

Вінгер збірної Англії Філ Фоден повернувся у табір національної команди після поїздки додому на народження своєї третьої дитини.

Про це повідомляє BBC.

Фоден відновить тренування з національною командою, яка готується до матчу плей-оф.

24-річний гравець відіграв три поєдинки групового етапу, включно з грою зі Словенією (0:0), яка дозволила команді Гарета Саутгейта з першого місця вийти у плей-оф чемпіонату Європи.

Англія матч 1/8 фіналу зіграє у неділю, 30 червня, зі Словаччиною. Початок о 19:00 за київським часом.

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Філ Фоден

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