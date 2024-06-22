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Йорденеску: Ми готові сьогодні переписати історію

— 22 червня, 20:03
Йорденеску: Ми готові сьогодні переписати історію

Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорденеску сказав, що його команда готова показати найкращу версію себе на Євро-2024 та переписати історію.

Його слова передає УЄФА.

"Впевнений, що Бельгія підійде до цієї гри з іншим настроєм. У них багато класних гравців, але ми віримо у наші здібності та командний дух. Ми маємо намір знову показати найкращу версію себе. Я задоволений підготовчим процесом, який ми пройшли. Якщо підготовка пройшла правильно, шанси на добрі результати підвищуються. Ми готові сьогодні переписати історію", — сказав тренер.

Нагадаємо, Бельгія та Румунія зустрінуться в очному протистоянні сьогодні, 22 червня, початок матчу о 22:00 за київським часом. Румуни у випадку перемоги гарантують собі місце в наступному раунді. У першому турі збірна Румунії перемогла Україну (3:0), а бельгійці поступились Словаччині (1:0).

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