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Німеччина залишилася без основних центральних захисників перед 1/8 фіналу Євро-2024

Игорь Чернявский — 26 червня, 17:27
Німеччина залишилася без основних центральних захисників перед 1/8 фіналу Євро-2024

Центральні захисники збірної Німеччини Антоніо Рюдігер і Джонатан Та не допоможуть "Бундестім" у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Данії.

Про це повідомляє Sky Germany.

Та пропустить поєдинок через перебір жовтих карток, а Рюдігеру завадить м’язова травма правого стегна. Антоніо був відсутній на сьогоднішньому тренуванні німецької збірної.

Очікується, що на матч із Данією в центрі захисту Юліан Нагельсманн випустить Ніко Шлоттербека та Вальдемара Антона. Поєдинок відбудеться в суботу, 29 червня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Рюдігер Збірна Німеччини з футболу Євро-2024

Рюдігер

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