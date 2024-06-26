Німеччина залишилася без основних центральних захисників перед 1/8 фіналу Євро-2024

Центральні захисники збірної Німеччини Антоніо Рюдігер і Джонатан Та не допоможуть "Бундестім" у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Данії.

Про це повідомляє Sky Germany.

Та пропустить поєдинок через перебір жовтих карток, а Рюдігеру завадить м’язова травма правого стегна. Антоніо був відсутній на сьогоднішньому тренуванні німецької збірної.

Очікується, що на матч із Данією в центрі захисту Юліан Нагельсманн випустить Ніко Шлоттербека та Вальдемара Антона. Поєдинок відбудеться в суботу, 29 червня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.