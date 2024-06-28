Дуда: Ми можемо здивувати

Півзахисник збірної Словаччини Ондрей Дуда вважає, що команда може всіх здивувати в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Я радий, що ми вдруге вийшли до плейофу Євро і я знову переживаю цю подію разом із командою. Але тепер на нас чекає зовсім інший матч. Тут все вирішиться в окремій грі. Або ми перемагаємо, або програємо. Буде цікаво. Думаю, що Англія зіграє інакше, ніж на груповому етапі. Ми точно не фаворити, але можемо здивувати, і, сподіваюся, це ми й зробимо", — сказав футболіст.

Нагадаємо, збірна Словаччини зіграла внічию з Румунією у третьому турі групового етапу Євро-2024. Таким чином, словаки вийшли з групи E в плейоф з третього місця.