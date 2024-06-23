Ніхто не самотній: Собослаї розповів про єдність збірної Угорщини

Футболіст Ліверпуля та збірної Угорщини Домінік Собослаї розповів, що в національній команді немає нікого самотнього.

Його слова передає УЄФА.

"Ми граємо всі матчі командою. Ніхто не самотній, і всі це знають. Ми підтримуємо один одного, допомагаємо один одному. Навіть якщо менеджеру потрібна допомога на велосипеді, і ми повинні тягнути його за собою, то ми це зробимо", — сказав гравець.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, відбудеться матч останнього третього туру групового етапу Євро-2024 Угорщини проти Шотландії. Початок — о 22:00 за київським часом.

Раніше угорці програли Німеччині в матчі другого туру, а в першому турі поступилися Швейцарії. Для виходу в наступний етап їм потрібно перемогти шотландців.