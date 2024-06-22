Збірна Швейцарія — збірна Німеччини: де дивитися матч Євро-2024
Збірна Швейцарії зіграє проти Німеччини в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Матч відбудеться в неділю, 23 червня, на стадіоні "Франкфурт Арена". Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Збірна Німеччини стала першою командою, яка гарантувала вихід у плей-оф домашнього Євро. Підопічні Юліана Нагельсманна виграли обидві гри в групі A. У матчі-відкритті німці розгромили Шотландію (5:1), а в другому поєдинку виявилися сильнішими за Угорщину (2:0).
Швейцарія після двох турів розташувалася на другій сходинці турнірної таблиці, маючи 4 очки в активі. Після перемоги над Угорщиною (3:1) швейцарці зіграли внічию з Шотландією (1:1).
У паралельній зустрічі шотландці зустрінуться з угорцями, матч також відбудеться о 22:00.