Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Збірна Швейцарія — збірна Німеччини: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 22 червня, 14:11
Збірна Швейцарія — збірна Німеччини: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Швейцарії зіграє проти Німеччини в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться в неділю, 23 червня, на стадіоні "Франкфурт Арена". Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Збірна Німеччини стала першою командою, яка гарантувала вихід у плей-оф домашнього Євро. Підопічні Юліана Нагельсманна виграли обидві гри в групі A. У матчі-відкритті німці розгромили Шотландію (5:1), а в другому поєдинку виявилися сильнішими за Угорщину (2:0).

Швейцарія після двох турів розташувалася на другій сходинці турнірної таблиці, маючи 4 очки в активі. Після перемоги над Угорщиною (3:1) швейцарці зіграли внічию з Шотландією (1:1).

У паралельній зустрічі шотландці зустрінуться з угорцями, матч також відбудеться о 22:00.

Збірна Німеччини з футболу Збірна Швейцарії з футболу Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Шанси України на вихід в 1/8 фіналу: вболіваємо за Румунію
Ван Дейк: Розчарований результатом матчу із Францією
Хачеріді: Може, Суркіс захоче за Шапаренка 100 млн
Визначились коментатори матчу збірної України з Бельгією на Євро-2024
Федорчук: Ми даремно сподівалися на лідерство Судакова

Останні новини