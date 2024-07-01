Збірна Румунії — збірна Нідерландів: де дивитися матч Євро-2024
Збірна Румунії зіграє з Нідерландами в межах 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Матч відбудеться у вівторок, 2 липня, на "Мюнхен Арені". Початок о 19:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Нагадаємо, що збірна Румунії здобула на груповому етапі розгромну перемогу над Україною (3:0), після чого поступилася Бельгії та зіграла внічию зі Словаччиною. Нідерланди посіли третє місце після перемоги над Польщею та нічиї з Францією, підопічні Рональда Кумана зазнали поразки від Австрії.
Зазначимо, що переможець цього протистояння зіграє у чвертьфіналу з кимось із пари Австрія — Туреччина.