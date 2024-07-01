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Збірна Румунії — збірна Нідерландів: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 1 липня, 21:55
Збірна Румунії — збірна Нідерландів: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Румунії зіграє з Нідерландами в межах 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться у вівторок, 2 липня, на "Мюнхен Арені". Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що збірна Румунії здобула на груповому етапі розгромну перемогу над Україною (3:0), після чого поступилася Бельгії та зіграла внічию зі Словаччиною. Нідерланди посіли третє місце після перемоги над Польщею та нічиї з Францією, підопічні Рональда Кумана зазнали поразки від Австрії.

Зазначимо, що переможець цього протистояння зіграє у чвертьфіналу з кимось із пари Австрія — Туреччина.

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