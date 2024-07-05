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Збірна Нідерландів — збірна Туреччини: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2024

Станіслав Лисак — 5 липня, 00:38
Збірна Нідерландів — збірна Туреччини: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2024

Збірна Нідерландів зустрінеться з Туреччиною у чвертьфінальному матчі чемпіонату Європи з футболу 2024.

Поєдинок відбудеться у суботу, 6 липня, на "Олімпійському стадіоні" в Берліні. Початок о 22:00 за київським часом.

Гру наживо в Україні покаже медіасервіс MEGOGO, як на телеканалі Футбол, так і в окремому поп-ап-каналі. Для того, щоб подивитися поєдинок, потрібно мати одну з чотирьох підписок — "Легку" (99 гривень), "Оптимальну" (109 грн), "Максимальну" (203 грн) або "Спорт" (186 грн).

Пряма трансляція на MEGOGO

Нагадаємо, інші чвертьфінальні пари склали: Іспанія — Німеччина, Португалія — Франція та Англія — Швейцарія. Детальніше з розкладом можна ознайомитись за цим посиланням.

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