Збірна Нідерландів — збірна Австрії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Нідерландів зіграє проти Австрії в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться у вівторок, 25 червня, на "Олімпійському стадіоні" в Берліні. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Наразі Нідерланди лідирують у групі D після перемоги над Польщею та нічию з Францією. Австрійці також обіграли поляків та мають три очки в активі, відстаючи від французів на один заліковий пункт. Зазначимо, що Австрія не може опуститися нижче третього місця через перевагу в очних зустрічах над Польщею.

Матч польської команди з Францією відбуватиметься паралельно.