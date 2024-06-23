Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Збірна Хорватії — збірна Італії: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 23 червня, 13:15
Збірна Хорватії — збірна Італії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Хорватії зіграє проти Італії в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться в неділю, 24 червня, на стадіоні "Лейпциг Арена". Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

"Скуадра адзурра" має 3 очки після двох турів, італійці обіграли Албанію та поступилися Іспанії, яка достроково виграла групу B. Хорвати мають один бал у своєму активі після поразки від "фурії рохи" та нічию з Албанією (1:1).

Зазначимо, що хорватам потрібно обов'язково перемагати, щоб зберегти шанси на вихід у плей-оф.

У паралельній зустрічі іспанці зустрінуться з албанцями, матч також відбудеться о 22:00.

Збірна Хорватії з футболу Збірна Італії з футболу Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Шанси України вийти в плей-оф: який результат потрібен
Збірна Албанії — збірна Іспанії: де дивитися матч Євро-2024
Дилема Швейцарії та претендент на кращого гравця турніру. Євро-2024. Що варте уваги сьогодні
Гол Яремчука претендує на звання найкращого в другому турі Євро-2024
Німецькі помилки та угорські надії. Євро-2024: кращі ставки ігрового дня

Останні новини