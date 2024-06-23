Збірна Хорватії — збірна Італії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Хорватії зіграє проти Італії в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться в неділю, 24 червня, на стадіоні "Лейпциг Арена". Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

"Скуадра адзурра" має 3 очки після двох турів, італійці обіграли Албанію та поступилися Іспанії, яка достроково виграла групу B. Хорвати мають один бал у своєму активі після поразки від "фурії рохи" та нічию з Албанією (1:1).

Зазначимо, що хорватам потрібно обов'язково перемагати, щоб зберегти шанси на вихід у плей-оф.

У паралельній зустрічі іспанці зустрінуться з албанцями, матч також відбудеться о 22:00.