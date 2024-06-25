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Збірна Данії — збірна Сербії: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 25 червня, 08:30
Збірна Данії — збірна Сербії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Данія зіграє проти Сербії в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться у вівторок, 25 червня, на стадіоні "Мюнхен Арена". Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Данія двічі зіграла внічию на цьому Євро та має два очки в активі, серби поступилися в першому турі збірній Англії та розташувалися на останній позиції з одним заліковим пунктом. Зазначимо, що підопічні Гарета Саутгейта очолюють групу C з 4 очками, третьою йде Словенія — 2 бали.

У паралельній зустрічі англійці зустрінуться зі словенцями, матч також відбудеться о 22:00.

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