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Збірна Австрії — збірна Туреччини: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 1 липня, 23:09
Збірна Австрії — збірна Туреччини: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Австрії зустрінеться з Туреччиною в межах 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться у вівторок, 2 липня, на "Лейпциг Арені". Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Австрія виграла групу D після перемоги над Польщею та Нідерландами, Туреччина посіла друге місце у квартеті F. Турки обіграли Грузію та Чехію, однак через поразку Португалії не змогли стати першими.

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