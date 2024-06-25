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Збірна Англії — збірна Словенії: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 25 червня, 07:30
Збірна Англії — збірна Словенії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Англії зіграє проти Словенії в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться у вівторок, 25 червня, на "Кельн Штадіум". Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Англія очолює турніру таблицю групи C, маючи 4 очки в активі. Словенія має 2 залікових бали та посідає третю сходинку.

Два очки також має Данія, яка зустрінеться зі збірною Сербією, що знаходиться на останньому місці з одним балом. Цей матч також відбудеться сьогодні, о 22:00.

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