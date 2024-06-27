Капітан збірної Бельгії: Зінченко — неймовірний хлопець

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін де Брейне оцінив гру проти українця Олександра Зінченка у третьому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Цитує гравця УЄФА.

"Зіна — неймовірний хлопець. Я грав з ним п'ять років, і він зробив неймовірну роботу за Сіті, а тепер і за Арсенал. Він близький друг, і я бажаю йому всього найкращого.

Але, зрештою ми хотіли, щоб Бельгія виграла, а Україна боролася, щоб перемогти самій. У них хороша команда з талановитими хлопцями, і вони повернуться в майбутньому, і я бажаю їм усього найкращого", — сказав де Брейне.