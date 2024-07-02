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Де Брейне — про виліт з Євро: Наш план працював до першого голу

Андрій Яросименко — 2 липня, 07:26
Де Брейне — про виліт з Євро: Наш план працював до першого голу

Півзахисник збірної Бельгії Кевін де Брейне сказав, що команда трималась впевнено, доки не було забито перший гол.

Його слова передає УЄФА.

"Це сумно. Ми мали план на гру, і ми успішно його дотримувалися. Ми розуміли, що з їх рівнем майстерності вони частіше опинятимуться з м'ячем. У нас були свої моменти, хоч їх і не було так багато. Але все-таки якась небезпека біля чужих воріт була. Наш план працював, доки ми не пропустили гол. Потім уже в нас залишалося замало часу", — сказав футболіст.

Нагадаємо, Бельгія програла Франції в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 через автогол Коло-Муані.

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