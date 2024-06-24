Далич: Маємо бути готовими до всього

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич вважає, що у матчі проти Італії треба бути готовими до всього.

Його слова передає УЄФА.

"Це черговий із серії історичних матчів для нас. Ми прекрасно усвідомлюємо, що для нас фаза матчів на виліт уже розпочалася. Потрібна лише перемога: три очки виведуть нас далі. Будь-який інший розклад відправить нас додому. А так рано додому я не хочу! Я поважаю Спаллетті та його досягнення. Він виграв чемпіонат з Наполі та досяг великих успіхів на найвищому рівні. Італія відома своєю тактикою, це її сильна сторона. Італійці завжди сильно грали у захисті. Їм достатньо нічиєї, ми це розуміємо, тому маємо бути готові до всього у цьому матчі. Потрібно набратися терпіння, зберігати спокій і не піддаватися на провокації", — сказав тренер.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, Хорватія зіграє в матчі третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 проти збірної Італії. Початок — о 22:00 за київським часом. Раніше, хорвати зіграли в нічию з албанцями, яких італійці перемогли з рахунком 2:1.