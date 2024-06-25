Без ротації: Англія та Словенія оголосили стартові склади на матч 3 туру Євро-2024

Збірні Англії та Словенії оприлюднили свої стартові склади на матч 3 туру Євро-2024.

Англія: Пікфорд, Тріпп’є, Геї, Стоунз, Вокер, Райс, Галлагер, Фоден, Беллінгем, Сака, Кейн.

Запасні: Трент, Боуен, Вортон, Воткінс, Гендерсон, Гомес, Гордон, Данк, Езе, Конса, Мейну, Палмер, Ремсдейл, Тоні, Шоу.

Словенія: Облак, Янжа, Бійол, Дркушич, Корнічнік, Млакар, Елснік, Гнезда Черін, Стоянович, Шешко, Шпорар.

Запасні: Балковец, Белец, Блажич, Брекало, Векич, Вербич, Віпотнік, Станкович, Желькович, Жугель, Куртич, Ловрич, Хорват, Целар, Ілич.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Наразі в активі Англії 4 очки, а Словенії — 2.