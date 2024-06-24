Італійська безпорадність та іспанські труднощі. Євро-2024: кращі ставки ігрового дня

У другому турі чемпіонату Європи будуть зіграні чергові матчі. 24 червня відбудуться два поєдинки, й кожна зустріч традиційно викликає підвищений інтерес у любителів інвестицій у футбольні події.

На думку бейтингового оператора Favbet, цікавих варіантів удосталь. Представлені в цьому тексті котирування зацікавлять найбільш вибагливих любителів азарту. На два матчі понеділка Фавбет пропонує зазначені нижче коефіцієнти.

Італія, яка не може дати собі раду

Збірну Італії колективом, який неодмінно феєрить у атаці, аж ніяк не назвеш. Це — історична "риса" цієї національної команди. В контексті протистояння з хорватами таке спостереження підтверджується практикою. Італія жодного разу не забивала балканцям більш як одного м'яча у шести попередніх особистих іграх, і мова саме про офіційні зустрічі. Не менш важливо й те, що "ватрені" є командою з міцним захистом. Колектив Златко Далича не пропускав більш як один м'яч за підсумками 90 хвилин у 13 із попередніх 17 ігор на ЧЄ. Показовим є виступ хорватів у відборі до Євро. "Картаті" покидали поле з "сухими" воротами за підсумками 5 із 8 зустрічей.

"Скуадра" на цьому Євро вже грала з провідною збірною. І в поєдинку з Іспанією була безпорадною в атаці. За підсумками 90 хвилин зустрічі "адзуррі" аж одним ударом по воротам опонента. Варто відзначити й показник "успішності" команди в нападі: на чемпіонатах Європи в основний час італійці не забивали більш як один м’яч у 5 з попередніх 7 ігор. Такі цифри виглядають більш ніж красномовними.

Ставка: Італія ІТМ (1,5) за 1,59 в БК Фавбет

Коли підвищений ризик виправданий

Варто звернути увагу й на високу вірогідність конкретного результату. Три попередні зустрічі Хорватії та Італії незмінно приносили один і той же рахунок 1:1. Хорватія не програла в основний час у 6 останніх офіційних особистих зустрічах (2 перемоги, 4 нічиї). Крім того, балканська збірна не програла за підсумками 10 із попередніх 13 сутичок на офіційному рівні й досить часто підписує саме мирові (6 вікторій, 4 мирові). Для порівняння, італійці не поступилися у 7 із останніх 9 ігор із офіційним статусом (+5=2-2).

Важливо враховувати й турнірну складову. Італія традиційно є командою, якій притаманний підхід під умовною назвою "засуха". Мова про нівелювання сильних сторін суперника зі сковуванням опонента, як правило, в центрі поля, з подальшим виходом на невисокий темп гри, мінімальну кількість гольових моментів, і, як результат — нерідко підписання саме мирової. Цього разу Італії достатньо досягти саме нічийного результату, а от Хорватії потрібна неодмінно перемога. Ставка Італії прагматизм не раз служила "скуадрі" ідеальну службу в різноманітних ситуаціях. Саме тому матч із Хорватією може закінчитися конкретним відповідним результатом, і цим варто скористатися.

Ставка: Нічия за 3,10 в БК Фавбет

"Гірські орли" — птахи витривалі

Збірна Іспанії турнірних завдань у груповому раунді першості Європи більше не має. У грі з Албанією "фурія роха" може дозволити собі ледь не будь-які кадрові й тактичні експерименти. Таким чином, не боячись помилитися, можна зробити прогноз, що тренерський штаб піренейців дасть відпочинок лідерам перед 1/8 фіналу. Тут же напрошується згадка наступного показника. Іспанія не виграла в основний час із гандикапом хоча б у 2 м'ячі у 8 із попередніх 10 поєдинків на ЧЄ.

Албанія — скромна збірна, проте цей колектив не варто недооцінювати. "Гірські орли" належать до тих команд, які на полі неодмінно б'ються. Це підтверджують цифри. Балканці не поступилися з різницею більш як у один гол за підсумками 4 із останніх 5 матчів на ЧЄ. Не варто забувати й про те, що в Албанії ще є шанси вийти з групи. Тож враховуючи всі обставини, легкої прогулянки в Іспанії не буде.

Ставка: П2 (фора +1,5) за 1,63 в БК Фавбет