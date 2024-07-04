Основний гравець збірної Бельгії на Євро-2024 перейде в Аль-Іттіхад
Центральний захисник Ренна та збірної Бельгії Артюр Теат перейде в саудівський Аль-Іттіхад.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).
Теат є вихованцем Генка та Стандарда. Дорослу кар’єру почав у 2020 році в Остенде, а в сезоні-2021/22 на правах оренди грав за Болонью. Після того перебрався до Ренна.
На Євро-2024 Артюр взяв участь у трьох матчах — проти Румунії та Словаччини на груповому етапі та проти Франції в 1/8 фіналу. За кожен із поєдинків 24-річний центрбека отримав оцінку не менше 7.
Нагадаємо, ще один захисник, який вдало виступив на Євро-2024, піде на підвищення в мадридський Атлетико.