Продав себе на Євро: словенський захисник піде на суттєве підвищення

Центральний захисник Феєнорда та збірної Словаччини Давід Ганцко близький до переходу в Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє Ніколо Скіра у своєму X (Twitter).

Інсайдер зазначає, що контракт 26-річного словака в новому клубі буде розрахований до 2029 року. Окрім Феєнорда, раніше Давід також виступав за Спарту, Фіорентину та Жиліну.

На Євро-2024 Ганцко виходив у стартовому складі всіх 4 матчів збірної Словаччини. Також варто зазначити, що у 2023 році Давід провів на полі загалом 5248 хвилин, що є другим показником у Європі після Бруну Фернандеша.