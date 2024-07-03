Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Продав себе на Євро: словенський захисник піде на суттєве підвищення

Игорь Чернявский — 3 липня, 16:00
Продав себе на Євро: словенський захисник піде на суттєве підвищення

Центральний захисник Феєнорда та збірної Словаччини Давід Ганцко близький до переходу в Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє Ніколо Скіра у своєму X (Twitter).

Інсайдер зазначає, що контракт 26-річного словака в новому клубі буде розрахований до 2029 року. Окрім Феєнорда, раніше Давід також виступав за Спарту, Фіорентину та Жиліну.

На Євро-2024 Ганцко виходив у стартовому складі всіх 4 матчів збірної Словаччини. Також варто зазначити, що у 2023 році Давід провів на полі загалом 5248 хвилин, що є другим показником у Європі після Бруну Фернандеша.

Феєнорд Євро-2024 Збірна Словаччини з футболу Атлетико Мадрид

Атлетико Мадрид

Атлетико відмовився від трансферу Довбика
Захисник збірної Іспанії стане гравцем Атлетико Мадрид
Депай та Ермосо покинули Атлетико вільними агентами
Циганковим та Довбиком цікавляться імениті клуби Європи
Атлетико назвав умову трансферу Довбика

Останні новини