Довбик: Зі Словаччиною буде важче, ніж з Румунією

Нападник збірної України Артем Довбик вважає, що матч проти Словаччини у другому турі Євро-2024 буде важчим ніж з Румунією.

Таку думку найкращий бомбардир Ла Ліги висловив у інтерв'ю УЄФА.

"Мене не дуже здивував результат матчу Словаччини з Бельгією, бо на такому турнірі немає слабких команд. Кожна вміє оборонятися та атакувати, вміє діяти у всіх фазах, тому на рівні збірних зараз дуже важко грати з будь-яким суперником. Повторюся, результат не здивував, але зробив ситуацію у нашій групі ще більш заплутаною.

Ми трохи подивилися другий тайм матчу проти Бельгії. Це дуже збалансована команда, яка добре грає у захисті, як і Румунія. У них дуже хороші два центральні захисники - я як нападник особливо на це дивився.

Вони дуже добре відіграли проти одного з найкращих форвардів турніру — Ромелу Лукаку. Півзахисники виконують дуже великий обсяг чорнової роботи у центрі поля. Тому це дуже складний суперник, і я вважаю, що з ними буде важче, ніж із румунами", — сказав Довбик.