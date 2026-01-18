Українська правда
Попри перемогу: Миколенко не вразив своєю грою за Евертон у матчі проти Астон Вілли

Олексій Мурзак — 18 січня 2026, 21:23
Український захисник Евертона Віталій Миколенко не вразив своїм виступом матчі проти Астон Вілли в межах 22 туру АПЛ, попри те, що його команда перемогла.

Статистичний портал SofaScore поставив йому оцінку в 6,7 балів, яка стала однією з найгірших у складі "ірисок".

Миколенко вийшов у старті та провів весь поєдинок, протягом якого 32 рази торкнувся м'яча, завдав 1 удар (у площину), віддав 14 точних передач з 17 спроб, виконав 2 відбори, 1 перехоплення, 1 навіс, виграв 2 дуелі з 6, припустився 10 втрат м'яча, 1 раз був обіграний та створив 1 момент.

Гравець збірної України зіграв свій 19-й поєдинок у поточному сезоні чемпіонату Англії. Наразі в його активі немає результативних дій.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що Миколенко може невдовзі опинитися в Галатасараї.

