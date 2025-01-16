Ексгравця Шахтаря та Челсі запропонували підписати Евертону

36-річного бразильського вінгера Вілліана було запропоновано підписати Евертону, за який виступає український футболіст Віталій Миколенко.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Бразилець 1 січня отримав статус вільного агента після того, як покинув грецький Олімпіакос. Зазначається, що послуги бразильця запропонували кільком клубам АПЛ, зокрема "ірискам".

За інформацією джерела, Евертон зацікавлений у підписанні Вілліана, однак наразі в клуба є інші цілі, тому трансфер знаходиться під питанням.

У нинішньому сезоні Вілліан провів 11 матчів в усіх турнірах та відзначився одним асистом. Раніше 36-річний бразилець грав за Фулгем, Корінтіанс, Арсенал, Челсі, Анжи та донецький Шахтар.

Протягом кар'єри хавбек 5 разів вигравав чемпіонат України, двічі АПЛ, Кубок УЄФА та Лігу Європи, а також низку Кубків та Суперкубків України та Англії.