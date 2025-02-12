Миколенко та Евертон спробують зупинити Ліверпуль у мерсисайдському дербі 15 туру АПЛ

У середу, 12 лютого, на "Гудісон Парк" відбудеться перенесений матч 15 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Евертон прийматиме Ліверпуль.

Вчора головний тренер "ірисок" Девід Моєс висловив сподівання, що Віталій Миколенко буде готовий зіграти у мерсисайдському дербі.

Стартовий свисток поєдинку між Евертоном та Ліверпулем прозвучить о 21:30 за київським часом.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

15 тур, 12 лютого

21:30 Евертон – Ліверпуль

Перед стартом цього матчу команда українського футболіста посідає 16 місце таблиці АПЛ, маючи в активі 26 очок.

"Червоні" у свою чергу лідирують з 56 балами. Команда Арне Слота випереджає на 6 очок найближчого переслідувача в особі Арсенала. Сьогодні Ліверпуль матиме можливість збільшити цей відрив.

Варто зазначити, що сьогодні ввечері також пройдуть чотири стикові матчі плейоф Ліги чемпіонів, які закриють першу частину протистоянь цієї стадії.

Вчора відбулися перші чотири поєдинки, в одному з яких Реал Мадрид встановив новий рекорд єврокубкового турніру