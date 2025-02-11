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Миколенко може зіграти в перенесеному мерсисайдському дербі з Ліверпулем

Олексій Погорелов — 11 лютого 2025, 17:35
Віталій Миколенко
Віталій Миколенко
Евертон

Головний тренер Евертона Девід Моєс сподівається, що Віталій Миколенко зможе допомогти його команді під час мерсисайдського дербі проти Ліверпуля.

Слова 61-річного шотландця наводить сайт "ірисок".

Український лівий захисник пропустив матч Кубку Англії проти Борнмута чере зпошкодження. Проте зараз він готовий вийти на поле.

"Він (Миколенко) сьогодні розпочав тренування, тож сподіваємося, що він буде доступний", – сказав Моєс.

Матч між Евертоном та Ліверпулем відбудеться завтра, 12 лютого. Старт поєдинку запланований на 21:30 за київським часом.

Цього сезону Миколенка взяв участь у 23 іграх, у яких 25-річний українець відзначився одним асистом та двома попередженнями.

Нагадаємо, що цей матч мав відбутися ще у грудні, проте він був перенесений через погану погоду.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Ліверпуль Віталій Миколенко

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