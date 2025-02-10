Евертон – Ліверпуль: де дивитися мерсисайдське дербі в АПЛ

Евертон, за який виступає український захисник Віталій Миколенко, зіграє з Ліверпулем в межах перенесеного 15 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Мерсисайдське дербі відбудеться в середу, 12 лютого, на стадіоні "Гудісон Парк". Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports та телеканалі Setanta Sports.

Перед поєдинком Ліверпуль очолює турнірну таблицю, набравши за 23 матчі 56 очок. "Іриски" ведуть боротьбу за виживання, посідаючи 16 місце. У команди 26 балів.

Нагадаємо, спершу поєдинок мав відбутися 7 грудня, але зустріч перенесли через погодні умови.

Нещодавно Евертон зіграв в Кубку Англії проти Борнмута, проте Миколенко пропустив гру. Головний тренер Евертона Девід Моєс назвав причину відсутності українця.