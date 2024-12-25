Евертон Миколенка веде перемовини про новий контракт із гравцем збірної Англії
Джордан Пікфорд
FC Everton
Евертон розпочав переговори щодо продовження співпраці з основним голкіпером команди Джорданом Пікфордом.
Про це пише tbrfootball.com.
Як інформує джерело, "іриски" готові запропонувати воротарю співпрацю до кінця його кар'єри.
Таким чином, нове керівництво клубу хоче зберегти виконавця і завоювати прихильність фанатів.
30-річний Пікфорд грає за ліверпульську команду з літа 2017 року. Цього сезону він відіграв 16 матчів у чемпіонаті Англії та пропустив 21 гол. На його рахунку 73 поєдинки за збірну Англії.
Нагадаємо, декілька днів тому Евертон офіційно перейшов у власність The Friedkin Group.