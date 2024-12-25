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Евертон Миколенка веде перемовини про новий контракт із гравцем збірної Англії

Руслан Травкін — 25 грудня 2024, 10:14
Евертон Миколенка веде перемовини про новий контракт із гравцем збірної Англії
Джордан Пікфорд
FC Everton

Евертон розпочав переговори щодо продовження співпраці з основним голкіпером команди Джорданом Пікфордом.

Про це пише tbrfootball.com.

Як інформує джерело, "іриски" готові запропонувати воротарю співпрацю до кінця його кар'єри.

Таким чином, нове керівництво клубу хоче зберегти виконавця і завоювати прихильність фанатів.

30-річний Пікфорд грає за ліверпульську команду з літа 2017 року. Цього сезону він відіграв 16 матчів у чемпіонаті Англії та пропустив 21 гол. На його рахунку 73 поєдинки за збірну Англії.

Нагадаємо, декілька днів тому Евертон офіційно перейшов у власність The Friedkin Group.

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Джордан Пікфорд

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