Нападника Евертона звинуватили у порушенні правил щодо ставок

Футбольна асоціація Англії (FA) висунула офіційні звинувачення 20-річному нападнику Евертона Мартіну Шеріфу у можливому порушенні правил щодо ставок.

Про це повідомляє The Athletic.

Гравця підозрюють у систематичному порушенні правила FA E1.2, яке суворо забороняє професійним футболістам робити ставки на футбольні матчі.

Впродовж 15 місяців — із 20 листопада 2024 року по 12 лютого 2026 року – колишній гравець молодіжної збірної Нідерландів зробив 61 ставку на футбольні поєдинки. FA надала футболісту час до понеділка, 17 серпня, щоб дати офіційну відповідь на висунуті звинувачення.

Зазначимо, що Шеріф перебуває в структурі Евертона з 13 років і вже залучався до заявки першої команди на матчі Прем'єр-ліги. Минулого сезону він виступав на правах оренди у складі представників Першої ліги – Ротергем Юнайтед та Порт Вейл, відзначившись 4 голами у 24 поєдинках за обидва клуби.

Раніше Евертон оголосив про трансфер данського півзахисника Крістіана Ньоргора з лондонського Арсенала.