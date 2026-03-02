Українська правда
Епіцентр визначився з місцем проведення домашнього матчу 19 туру УПЛ проти Колоса

Олексій Мурзак — 2 березня 2026, 17:20
Стадіон "Лівий Берег"
ФК Металіст 1925

Епіцентр проведе домашній матч 19-го туру Української Прем'єр-ліги проти Колоса на стадіоні "Лівий Берег" в Київській області.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Таке рішення було ухвалене "враховуючи ситуацію зі станом футбольних полів в Україні".

Матч запланований на 7 березня. Початок о 13.00.

Нагадаємо, що домашні матчі першої частини сезону (за винятком одного) клуб із Кам'янця-Подільського проводив на Міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі.

При цьому перший свій домашній матч у 2026 році з ЛНЗ команда Сергія Нагорняка провела у Рівному на полі стадіону "Авангард".

Зазначимо, що раніше Епіцентр вже проводив свій поєдинок на арені "Лівий Берег", розписавши 30 листопада нічию з Металістом 1925 (0:0).

Колос Чемпіонат України, УПЛ Епіцентр Кам'янець-Подільський

Епіцентр Кам'янець-Подільський

