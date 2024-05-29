Стали відомі стартові склади Епіцентра та Вереса на матч за місце в УПЛ
Епіцентр та Верес оголосили стартові склади на перший стиковий матч за місце в Українській Прем'єр-лізі в наступному сезоні.
Епіцентр: Чернобай, Мороз, Григоращук, Кристін, Климець, Ліповіз, Миронюк, Беженар, Стень, Бендера, Кравчук.
Запасні: Жмурко, Бушняк, Жмуйда, Козловський, Глущук, Ляшенко, Полюлях, Алібеков.
Верес: Когут, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Сміян, Кучеров, Кухарчук, Яго, Шастал, Дахновський, Мрвальєвич.
Запасні: Ющишин, Кулик, Гакман, Жуліо, Шевченко, Банада, Годя, Шарай, Гайдучик, Янаков, Шестаков, Балан.
Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.
Зазначимо, що матч-відповідь буде зіграний 2 червня.
Нагадаємо, Верес посів 13 місце в поточному сезоні УПЛ. Епіцентр завершив цьогорічний розіграш Першої ліги на 4 позиції.