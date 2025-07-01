Ексгравець Шахтаря гратиме за Епіцентр
Футбольний клуб Епіцентр уклав угоду про співпрацю з 29-річним нападником Андрієм Борячуком.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Раніше Металіст 1925 попрощався з Борячуком. Втім, український форвард недовго був без клубу.
Тепер нападник гратиме за Епіцентр із Кам’янця-Подільського.
"Вітаємо Андрія Борячука в родині футбольного клубу Епіцентр! Бажаємо досягнути нових висот, успіхів на футбольних полях України та якнайшвидше забити свій 200-й гол у кар’єрі!" – пишуть на сайті Епіцентру.
Протягом кар’єри Борячук грав за Шахтар, Маріуполь, Рух, Різеспор, Мезйокйовешд. А із 2022 року – за харківський Металіст 1925.
Всього на рахунку Андрія на професійному рівні 224 поєдинки, в яких він відзначився 100 голами. Окрім цього, в активі Борячука 60 матчів у складі збірної України (різних вікових груп), з яких два – за національну.
Раніше повідомлялося, що Борячук у складі Епіцентра вже відзначився хеттриком у контрольному матчі проти вінницької Ниви.