Ексгравець Шахтаря гратиме за Епіцентр

Футбольний клуб Епіцентр уклав угоду про співпрацю з 29-річним нападником Андрієм Борячуком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Раніше Металіст 1925 попрощався з Борячуком. Втім, український форвард недовго був без клубу.

Тепер нападник гратиме за Епіцентр із Кам’янця-Подільського.

"Вітаємо Андрія Борячука в родині футбольного клубу Епіцентр! Бажаємо досягнути нових висот, успіхів на футбольних полях України та якнайшвидше забити свій 200-й гол у кар’єрі!" – пишуть на сайті Епіцентру.

Протягом кар’єри Борячук грав за Шахтар, Маріуполь, Рух, Різеспор, Мезйокйовешд. А із 2022 року – за харківський Металіст 1925.

Всього на рахунку Андрія на професійному рівні 224 поєдинки, в яких він відзначився 100 голами. Окрім цього, в активі Борячука 60 матчів у складі збірної України (різних вікових груп), з яких два – за національну.

Раніше повідомлялося, що Борячук у складі Епіцентра вже відзначився хеттриком у контрольному матчі проти вінницької Ниви.