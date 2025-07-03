Новачок УПЛ підсилився одним з лідерів Чорноморця – ЗМІ

Епіцентр уклав контракт з лівим півзахисником Чорноморця Денисом Янаковим.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Наразі про деталі угоди нічого невідомо.

Минулий сезон 26-річний лівий вінгер провів у Чорноморці. У 26-ти матчах він забив 5 голів та віддав одну результативну передачу. Раніше захищав кольори Полісся, Інгульця, Вереса, Динамо, київського Арсенала та Зорі.

Наприкінці травня повідомлялося про те, що Янаков покине одеську команду. Чорноморець за підсумками сезону-2024/25 вилетів із УПЛ.

Раніше повідомлялося, що наставник "моряків" Олександр Кучер хоче реанімувати кар'єру ще одного колишнього футболіста Шахтаря.