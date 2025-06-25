Кучер планує запросити в Чорноморець ще одного колишнього гравця Шахтаря – джерело

Наставник Чорноморця Олександр Кучер хоче реанімувати кар'єру ще одного колишнього футболіста Шахтаря.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією видання, йдеться про колишнього 31-річного півзахисника Сергія Горбунова, який у ролі гравця перетинався з Кучером у тому ж Шахтарі, а коли останній перейшов на тренерську роботу, то був його підопічним спочатку у харківському Металісті, а потім і у Дніпрі-1.

Після того, як по завершенні сезону-2023/24 клуб із Дніпра припинив своє існування, у професіональній кар’єрі Горбунова виник таймаут.

Раніше Кучер вже запросив у Чорноморець колишнього захисника Шахтаря Ярослава Ракицького, який стабільно виходив у старті "моряків" вже у завершальній частині сезону.

У минулому сезоні Української Прем’єр-Ліги він провів 9 матчів, в яких відзначився одним асистом та отримав три попередження.

Одеський Чорноморець не зумів зберегти місце в еліті українського футболу: клуб посів останнє місце в УПЛ і наступний сезон проведе у Першій лізі.