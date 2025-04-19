Епіцентр – Металіст 1925: пряма онлайн-трансляція матчу Першої ліги

У суботу, 19 квітня, відбудеться матч третього раунду другого етапу Першої ліги України з футболу між Епіцентром та Металістом 1925.

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Тонкочеєва, а стартовий свисток заплановано на 14:30 за київським часом. Сайт "Чемпіон" та платформа Divisport транслюватимуть зустріч у прямому етері.

Трансляція матчу Епіцентр – Металіст 1925

Зазначимо, що наразі клуб з Кам'янець-Подільського лідирує (35 очок) у Першій лізі, а харків'яни розмістились на п'ятому місці (28 очок).

Напередодні у складі жіночої команди Металіста 1925 дебютувала українська дзюдоїстка Дар'я Білодід.