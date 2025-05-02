Зробимо все, щоб грати в Кам'янці-Подільському: Нагорняк – про дебютний вихід Епіцентру в УПЛ

Наставник Епіцентру Сергій Нагорняк оцінив достроковий вихід команди до Української Прем'єр-ліги, а також запевнив, що клубі зроблять все можливе для проведення домашніх матчів в Кам'янці-Подільському.

Його слова наводить клубна пресслужба.

"Найголовніше – виконали завдання на сезон, яке перед нами поставили: вийти в УПЛ. І ми в УПЛ. І команда не кине грати в останніх турах, віддавати очки нікому не будемо.

Де гратимемо в УПЛ? Я не керівництво клубу, але я все ж скажу: ми зробимо все, щоб в УПЛ грати в Кам'янці-Подільському", – сказав Нагорняк.

Зазначимо, що стадіон клубу наразі не відповідає вимогам УПЛ, адже вміщує близько 2500 глядачів, тоді як мінімум потрібно мати арену на 4500 людей.

Нагадаємо, для клубу з Кам'янець-Подільського – це перший вихід в Українську Прем'єр-лігу.