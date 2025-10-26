Енріке: Я дуже щасливий, бо в мене неймовірні гравці

Наставник французького ПСЖ Луїс Енріке після матчу проти Бресту, який відбувся у межах французької Ліги 1 висловився щодо гравців клубу.

Його слова цитує Le Parisien.

"Важко порівнювати гравців, мені це не подобається. Кожен гравець різний. Але я дуже задоволений якістю Хакімі, Маркіньйоса, Нуну, Пачо, Віті та Забарного. Я дуже щасливий, тому що в мене неймовірні гравці", – сказав наставник.

Нагадаємо, ПСЖ впевнено переміг Брест у 9-му турі Ліги 1 з рахунком 3:0. Забитим мʼячами у складі парижан відзначилися Ашраф Хамікі та Дезере Дуе.

Після 9 турів паризький клуб лідирую у чемпіонаті Франції. У активні підопічних Луїса Енріке 20 очок.

Раніше Забарний отримав високу оцінку у матчі ПСЖ проти Бреста.