Дивне відчуття: Енріке – про перемогу ПСЖ над Баварією в 1/4 фіналу КЧС-2025

Наставник ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу над Баварією у матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу, наголосивши, що мюнхенський клуб створив його команді проблеми і взагалі міг перемогти.

Слова тренера наводить RMC Sport.

"Це був напружений матч проти сильного суперника, який створив нам проблеми. Я задоволений результатом. Дивне відчуття. У випадку з вилученням Пачо червона картка була. Щодо другої я не впевнений.

Я пишаюся. Тут багато вболівальників, ми були на висоті і заслужили перемогу в цьому складному матчі. Баварія – хороша команда. Ми команда, яка хоче грати в футбол. Довелося оборонятися, маючи на двох гравців менше, кінцівка матчу була дуже важкою. Баварія провела дуже хороший матч, вони могли перемогти", – сказав Енріке.

У півфіналі ПСЖ зіграє проти переможця пари матчу Боруссія Дортмунд – Реал, який розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Раніше в межах 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу відбулися перші два поєдинки, які визначили перших півфіналістів турніру.