Ендрік: Буду прислухатися до порад напарників

Новачок мадридського Реала Ендрік сказав, що буде прислухатися до порад своїх досвідчених напарників.

Його слова передає Madrid Xtra.

"Я буду прислухатися до всіх порад Луки Модрича, Вінісіуса Жуніора та Кіліана Мбаппе. Я тут, щоб навчитись", — сказав футболіст.

🗣️ Endrick: “I will listen to all advice from my team-mates. Modric, Vini, Mbappe. I’m here to learn.” pic.twitter.com/9hcbJaQPd5 — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 27, 2024

Контракт молодого бразильця з "вершковими" розрахований на 6 років. У новій команді Ендрік гратиме під 16-м номером. На Батьківщині він виступав за Палмейрас. У свої 18 років встиг двічі виграти чемпіонат Бразилії.

Раніше Реал опублікував список гравців, що відправляються в американське турне напередодні сезону, туди потрапив український воротар Андрій Лунін, який мав можливість перейти у Челсі, але трансфер зірвався.

Нагадаємо, напередодні 38-річний півзахисник Лука Модрич продовжив контракт із мадридським Реалом