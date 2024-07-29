Лунін увійшов до заявки Реала на американське турне

Український воротар Андрій Лунін потрапив до списку гравців Реала, що відправляються в американське турне напередодні сезону.

Про це йдеться у Twitter (колишній X) "вершкових".

Українець міг змінити клуб у літнє трансферне вікно, однак його трансфер у Челсі не відбувся.

Зазначимо, що мадридський Реал проведе три матчі в США — з Міланом у ніч з 31 липня на 1 серпня, Барселоною в ніч з 3 на 4 серпня та з Челсі у ніч з 6 на 7 серпня.

Уже 14 серпня на "вершкових" очікує перший офіційний поєдинок. Реал гратиме з Аталантою в Суперкубку УЄФА.

Раніше Анастасія Луніна, дружина Андрія Луніна, пожартувала про постійні чутки навколо трансферу свого чоловіка.