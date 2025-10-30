Реал готовий відпустити Ендріка в оренду: клуби АПЛ стежать за гравцем

Мадридський Реал розглядає можливість відправити молодого бразильського нападника Ендріка в оренду.

Про це повідомляє TeamTalk.

Іспанський клуб погодиться на це лише в тому разі, якщо потенційний орендар повністю покриє зарплату гравця та сплатить додаткову суму за саму оренду.

За інформацією ЗМІ, інтерес до форварда проявляють кілька клубів англійської Прем’єр-ліги – Брайтон, Астон Вілла та Вест Гем вивчають варіанти його підписання.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Ендрік ще не виходив на поле за Реал.

Загалом 18-річний нападник провів 5 матчів за мадридський клуб після свого переходу, а його контракт чинний до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що французький клуб може орендувати Ендріка.