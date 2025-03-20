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Один з основних гравців Ліверпуля поговорив про потенційне розставання із клубом

Олексій Погорелов — 20 березня 2025, 13:23
Один з основних гравців Ліверпуля поговорив про потенційне розставання із клубом
Енді Робертсон
Sky Sports

Лівий захисник Ліверпуля Енді Робертсон вірить, що він ще не сказав свого останнього слова на "Енфілді".

Слова 31-річного шотландця наводить Sky Sports.

Цього літа "червоні" можуть безкоштовно втратити одразу трьох гравців: Трента Александер-Арнольда, Вірджила ван Дейка та Мохаммеда Салаха. Вони, як і Робертсон, протягом багатьох років складають кістяк команди.

Контракт фулбека з мерсисайдцями завершиться влітку 2026 року. Проте він не думає, що його час у Ліверпулі вже вийшов.

"Це приходить з грою в одному з найкращих клубів світу. Я озираюся на ці вісім років, які я провів на позиції стартового лівого захисника в цьому клубі, і відчуваю велику гордість.

Твій час прийде, і я не думаю, що мій час йти вже настав, але навіть якщо клуб когось придбає на мою позицію, то нехай так і буде. Я завжди буду захищати себе. Звичайно, в цьому сезоні було кілька моментів, коли я не вкрив себе славою, але деякі речі були перебільшенням.

Я думаю, що рівень моїх виступів був стабільним. У мене був відносно хороший сезон. Що є, те є, але я завжди впевнений у своїх силах. Я показував це протягом усієї своєї кар'єри, але особливо під час виступів у Ліверпулі", – сказав Робертсон.

Енді Робертсон приєднався до Ліверпуля влітку 2017 року, перейшовши з Халл Сіті за 9 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні захисник провів 39 матчів, у яких відзначився одним асистом, п'ятьма попередженнями та одним вилученням.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів сезону-2026/27 прийматиме стадіон, на якому Ліверпуль виграв свій шостий кубок.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Робертсон

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