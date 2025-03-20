Один з основних гравців Ліверпуля поговорив про потенційне розставання із клубом

Лівий захисник Ліверпуля Енді Робертсон вірить, що він ще не сказав свого останнього слова на "Енфілді".

Слова 31-річного шотландця наводить Sky Sports.

Цього літа "червоні" можуть безкоштовно втратити одразу трьох гравців: Трента Александер-Арнольда, Вірджила ван Дейка та Мохаммеда Салаха. Вони, як і Робертсон, протягом багатьох років складають кістяк команди.

Контракт фулбека з мерсисайдцями завершиться влітку 2026 року. Проте він не думає, що його час у Ліверпулі вже вийшов.

"Це приходить з грою в одному з найкращих клубів світу. Я озираюся на ці вісім років, які я провів на позиції стартового лівого захисника в цьому клубі, і відчуваю велику гордість. Твій час прийде, і я не думаю, що мій час йти вже настав, але навіть якщо клуб когось придбає на мою позицію, то нехай так і буде. Я завжди буду захищати себе. Звичайно, в цьому сезоні було кілька моментів, коли я не вкрив себе славою, але деякі речі були перебільшенням. Я думаю, що рівень моїх виступів був стабільним. У мене був відносно хороший сезон. Що є, те є, але я завжди впевнений у своїх силах. Я показував це протягом усієї своєї кар'єри, але особливо під час виступів у Ліверпулі", – сказав Робертсон.

Енді Робертсон приєднався до Ліверпуля влітку 2017 року, перейшовши з Халл Сіті за 9 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні захисник провів 39 матчів, у яких відзначився одним асистом, п'ятьма попередженнями та одним вилученням.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів сезону-2026/27 прийматиме стадіон, на якому Ліверпуль виграв свій шостий кубок.