Ми домінували: Мареска висловився про тріумф у матчі з Вулвергемптоном

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу над Вулвергемптоном (3:1), яка дозволила перервати серію з 5 матчів без тріумфів.

Слова фахівця цитує BBC.

"У перші 40 хвилин ми грали на топ-рівні, просто чудово, ми домінували. Ми забили та створили ще багато моментів.



Потім, останні п'ять хвилин тайму, повторилося те, що відбувалося в останніх п'яти іграх. "Вовки" мали впевненість, і вони забили гол, а потім ми почали трохи боротися.

Другу половину ми розпочали досить добре, після другого та третього голу ми контролювали гру.



Ми втратили контроль над грою останні п'ять хвилин першого тайму, але потім другу половину матчу ми почали досить добре, і коли ми забили, гра була під нашим контролем", – сказав Мареска.