Челсі здобув першу перемогу в АПЛ за 5 матчів, обігравши Вулвергемптон

Лондонський Челсі здобув перемогу над Вулвергемптоном у межах 22 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Підопічні Енцо Марески зуміли обіграти "вовків" з рахунком 3:1 на домашньому стадіоні "Стемфорд Брідж".

Для "синіх" ця перемога в АПЛ стала першою за п'ять матчів, що дозволила команді піднятися на четверте місце в турнірній таблиці, обійшовши Манчестер Сіті та Ньюкасл.

Чемпіонат Англії – АПЛ

22 тур, 20 січня

Челсі – Вулвергемптон 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 24 Адарабіойо, 1:1 – 45+5 Догерті, 2:1 – 60 Кукурелья, 3:1 – 65 Мадуеке

У наступному турі Челсі зіграє саме з чинним чемпіоном Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в суботу, 25 січня. Початок – о 19:30 за київським часом.

Напередодні головний тренер лондонського клубу Енцо Мареска заявив, що клуб намагається підтримати українського вінгера Михайла Мудрика, який був відсторонений від футболу через позитивну допінг-пробу.