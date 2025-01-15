Ми заслуговували на більше: Мареска – про нічию з Борнмутом Забарного

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска вважає, що його підопічні заслуговували на більше в грі з Борнмутом українця Іллі Забарного (2:2). "Сині" вирвали нічию на 90+5 хвилині.

Слова італійського фахівця наводить BBC.

"Думаю, що ми заслуговували на набагато більше, особливо в першому таймі. Такий футбол. Погано, що наша гра змінилася після пропущеного м'яча. Ми відступили.

Звичайно, найважливіше створювати моменти. В останніх чотирьох чи п'яти матчах таке траплялося багато разів – ми не забиваємо, а потім пропускаємо. Сьогодні ми зменшили оберти, пропустивши з пенальті, це необхідно виправити", – сказав Енцо.

Зазначимо, що тепер Челсі посідає четверте місце маючи в активі 37 очок. Лідер Ліверпуль випереджає клуб Михайла Мудрика на 10 очок і зіграв на 1 гру менше.

Нагадаємо, Ілля Забарний отримав посередню оцінку за свою гру проти Челсі.