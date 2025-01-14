Борнмут із Забарним не втримав перемогу проти Челсі, Брентфорд Ярмолюка вирвав нічию в Манчестер Сіті у 21 турі АПЛ

Сьогодні, 14 січня, відбулися три поєдинки в межах 21 туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2024/2025.

Зокрема, Брентфорд, програючи по ходу матчу з Манчестер Сіті з рахунком 2:2, зумів вирвати нічийний результат, забивши переможний гол на 92-й хвилині. Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк з'явився на полі на 79-й хвилині та відзначився 8 точними передачами та одним відбором.

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Унічию зіграли і Борнмут Іллі Забарного проти Челсі Михайла Мудрика. "Вишні", пропустивши швидкий гол, зуміли відігратися та вийти вперед, однак гол Ріса Джеймса прямим ударом зі штрафного на 95-й хвилині відновив паритет та встановив остаточний рахунок 2:2. Забарний протягом гри здійснив 8 відборів, заблокував два удари та виграв свою єдину верхову дуель.

Також Вест Гем під керівництвом нового тренера Грема Поттера зумів перемогти Фулгем з рахунком 3:2 та закріпитися в середині турнірної таблиці.

Наразі триває останній матч ігрового дня між Ноттінгем та Ліверпулем. У матчі лідерів Прем'єр-ліги наразі нічия 1:1 за 15 хвилин до завершення основного часу.

Чемпіонат Англії – АПЛ

21 тур, 14 січня

Брентфорд – Манчестер Сіті 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 66 Фоден, 0:2 – 78 Фоден, 1:2 – 82 Вісса, 2:2 – 90+2 Нергор

Вест Гем – Фулгем 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 31 Солер, 2:0 – 33 Соучек, 2:1 – 51 Івобі, 3:1 – 67 Пакета, 3:2 – 78 Івобі

Челсі – Борнмут 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 13 Палмер, 1:1 – 50 Клюйверт (пен), 1:2 – 68 Семеніо, 2:2 – 90+5 Джеймс