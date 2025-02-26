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Мареска прокоментував розгромну перемогу Челсі над Саутгемптоном

Володимир Максименко — 26 лютого 2025, 12:05
Мареска прокоментував розгромну перемогу Челсі над Саутгемптоном
Енцо Мареска
Getty Images

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска відзначив важливість перемоги над Саутгемптоном в матчі АПЛ на тлі нестабільних результатів команди.

Слова фахівця наводить пресслужба "синіх".

"Це дуже важлива перемога, адже зараз кожне очко на рахунку. Звісно, ми задоволені якістю гри, але мені також сподобався матч проти Астон Вілли, хоча ми тоді програли. Сьогодні ми дійсно щасливі.

Зараз найгірший момент від початку чемпіонату, але той факт, що ми на четвертому місці каже про неймовірну гру Челсі на початку сезону. Тепер нам просто потрібно якісно завершити чемпіонат", – розповів Мареска.

За підсумками 27 турів АПЛ лондонці набрали 46 очок та всього на один заліковий бал відстають від Ноттінгема, який сьогодні зіграє проти Арсенала.

Наступний матч Челсі проведе шостого березня – в межах 1/8 фіналу Ліги конференцій колектив італійця зустрінеться з Копенгагеном. Стартовий свисток пролунає о 18:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що ексфутболіста Манчестер Сіті заарештували за підозрою у шахрайстві – він вдавав із себе зірку Челсі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Саутгемптон Челсі Енцо Мареска

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