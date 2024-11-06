Злощасні креветки: футболіст англійського клубу може отримати значну дискваліфікацію через алергію

Зірка Галл Сіті Оскар Замбрано може отримати дворічну дискваліфікацію через алергію на креветки. Про це повідомляє видання The Sun.

20-річний півзахисник опинився під загрозою відсторонення через порушення антидопінгових правил.

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Замбрано здав позитивний тест на заборонений препарат після вживання ліків від алергії на креветки, які він прийняв без консультації з лікарями після гри в Копа Судамерикана. Його тимчасово дискваліфікували в березні, і хоч він був викликаний до збірної Еквадору, на поле не вийшов.

Конмебол оголосила про відсторонення гравця, а Галл підтвердив, що Замбрано планує оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді.

Зазначимо, цього сезону на рахунку футболіста 1 гол та 1 асист у 8 матчах Чемпіоншипу.