Шведський біатлоніст отримав зараження крові внаслідок допінг-тесту

Відомий шведський біатлоніст Єспер Нелін розповів про те, що цієї весни отримав зараження крові внаслідок допінг-тесту.

32-річного спортсмена цитує Expressen.

"Навесні в мене було зараження крові після допінг-контролю. Це скоріше невезіння, такого не повинно відбуватися. Я трохи хвилювався, але через три дні ситуація почала поліпшуватися".

Нагадоаємо, Нелін є олімпійським чемпіоном 2018 року та чемпіоном світу 2024 року в чоловічій естафеті. Також у естафетах на чемпіонатах світу він завойовував срібло у 2021 році у Поклюці та у 2023 році в Обергофі. На Кубку світу швед виступає з сезону 2015/2016.

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