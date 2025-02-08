Зіркового бразильського форварда Роберто Фірміно виключили із заявки Аль-Ахлі на чемпіонат Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨🚫 Roberto Firmino, left out of Al Ahli squad for Saudi Pro League after Galeno’s arrival.



He will only be able to play in Asian Champions League now…



…and clubs will start make initial approaches to sign Bobby. 👀🇧🇷 pic.twitter.com/BaeId8y6I1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2025

Нещодавно Аль-Ахлі за 50 мільйонів євро підписав вінгера Порту Галено. У чемпіонаті Саудівської Аравії діє строгий ліміт на легіонерів. Для того, щоб заявити Галено, Аль-Ахлі довелося виключити із заявки когось зі своїх легіонерів.

Вибір пав саме на Фірміно. При цьому в Лізі чемпіонів Азії він все ще зможе грати за Аль-Ахлі. Очікується, що таке рішення керівництва Аль-Ахлі підштовхне 33-річного бразильця до трансферу, а інші клуби почнуть роботу над можливим трансфером гравця.

Фірміно виступає за Аль-Ахлі з літа 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 9 голів і 5 асистів у 25 матчах у всіх турнірах.