Фірміно виключили із заявки Аль-Ахлі на чемпіонат Саудівської Аравії
Зіркового бразильського форварда Роберто Фірміно виключили із заявки Аль-Ахлі на чемпіонат Саудівської Аравії.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Нещодавно Аль-Ахлі за 50 мільйонів євро підписав вінгера Порту Галено. У чемпіонаті Саудівської Аравії діє строгий ліміт на легіонерів. Для того, щоб заявити Галено, Аль-Ахлі довелося виключити із заявки когось зі своїх легіонерів.
Вибір пав саме на Фірміно. При цьому в Лізі чемпіонів Азії він все ще зможе грати за Аль-Ахлі. Очікується, що таке рішення керівництва Аль-Ахлі підштовхне 33-річного бразильця до трансферу, а інші клуби почнуть роботу над можливим трансфером гравця.
Фірміно виступає за Аль-Ахлі з літа 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 9 голів і 5 асистів у 25 матчах у всіх турнірах.