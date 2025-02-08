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Фірміно виключили із заявки Аль-Ахлі на чемпіонат Саудівської Аравії

Олег Дідух — 8 лютого 2025, 12:35
Фірміно виключили із заявки Аль-Ахлі на чемпіонат Саудівської Аравії
Роберто Фірміно
Getty Images

Зіркового бразильського форварда Роберто Фірміно виключили із заявки Аль-Ахлі на чемпіонат Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нещодавно Аль-Ахлі за 50 мільйонів євро підписав вінгера Порту Галено. У чемпіонаті Саудівської Аравії діє строгий ліміт на легіонерів. Для того, щоб заявити Галено, Аль-Ахлі довелося виключити із заявки когось зі своїх легіонерів.

Вибір пав саме на Фірміно. При цьому в Лізі чемпіонів Азії він все ще зможе грати за Аль-Ахлі. Очікується, що таке рішення керівництва Аль-Ахлі підштовхне 33-річного бразильця до трансферу, а інші клуби почнуть роботу над можливим трансфером гравця.

Фірміно виступає за Аль-Ахлі з літа 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 9 голів і 5 асистів у 25 матчах у всіх турнірах.

Аль-Ахлі Фірміно Галено

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